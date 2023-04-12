Первая жена Деппа заявила, что Херд поступила по отношению к нему чудовищно

Первая жена Джонни Деппа Лори Эллисон заявила, что переживала за актера во время прошлогоднего судебного процесса против Эмбер Херд, поскольку та поступила с ним плохо. Это она сказала в подкасте Popcorned Planet, сообщает Daily Mail.

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«Я сама не ангел, я поступала с людьми хреново, но то, что она делала, было абсолютно чудовищно, и если бы то, что я бы хотела с ней сделать, было законно, я бы это сделала», — сказала 65-летняя Лори Эллисон.

Она призналась, что, сохраняя хорошие отношения с Деппом в течение многих лет после развода, несколько раз бывала на вечеринках в доме бывшего мужа и Эмбер Херд, и тогда актриса казалась вполне милой.

«Но время шло, кое-что я слышала о той, кого нельзя называть, — ну, он не выглядел счастливым все время. Но мы редко виделись, так что я не знаю. Меня больше поразили вещи, которые он говорил в суде — у меня, наверное, пару раз даже случилась истерика, потому что мне было его жалко», — призналась первая жена актера.

По ее словам, Джонни Депп предпочитает скрывать свою личную жизнь, поэтому судебный процесс «мог бы его убить».

В заключение Лори Эллисон призналась, что «до ужаса» любит бывшего мужа и желает ему только счастья.