Эвелина Бледанс пожаловалась на нехватку денег

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о проблемах с финансами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Бледанс призналась, что ей всегда не хватает денег. Она объяснила, что с ростом дохода растут и потребности. «Как бы ты не был богат, у тебя расходы все больше и больше», — рассказала артистка. Ведущая добавила, что в настоящее время также сократились предложения по работе. Она заявила о необходимости поиска «новых путей развития».

Ранее Бледанс рассказала, как провела свой день рождения. Артистка отпраздновала 54-летие в узком кругу друзей в Таиланде на острове Пхукет. Она устроила барбекю-вечеринку.