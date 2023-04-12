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2 часа назад

Эвелина Бледанс пожаловалась на нехватку денег

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о проблемах с финансами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Эвелина Бледанс пожаловалась на нехватку денег
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бледанс призналась, что ей всегда не хватает денег. Она объяснила, что с ростом дохода растут и потребности. «Как бы ты не был богат, у тебя расходы все больше и больше», — рассказала артистка. Ведущая добавила, что в настоящее время также сократились предложения по работе. Она заявила о необходимости поиска «новых путей развития».

Ранее Бледанс рассказала, как провела свой день рождения. Артистка отпраздновала 54-летие в узком кругу друзей в Таиланде на острове Пхукет. Она устроила барбекю-вечеринку.

Звезда также рассказала, что на данном курорте есть ритуал, который необходимо выполнить в день рождения. Он заключается в том, чтобы отпустить купленное животное на волю. Для ритуала Бледанс приобрела 12 рыб и выпустила их в священное озеро. Таким образом она получила «благословение от богов на следующий год».

Звёзды,Эвелина Бледанс,
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