Бьюти-серкет Сальмы Хайек

56-летняя актриса Сальма Хайек поделилась секретами своей бьюти-рутины.

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Сальма Хайек рассказала, что она избегает утреннего умывания. Актриса убеждена в том, что себум, выделяющийся на коже за ночь, обладает уникальным составом. Кожные себум, по мнению звезды, отлично увлажняет и питает кожу, поэтому удалять его утром не стоит. В вечерней бьюти-рутине Сальма наоборот советует уделить особое время качественному очищению кожи. Это необходимо делать, так как в течение дня на лице скапливается большое количество пыли, загрязнений и остатков макияжа.

Этот необычный секрет ухода актриса узнала у своей бабушки, которой удалось сохранить свою кожу в отличном состоянии даже в зрелом возрасте.

Такая система ухода имеет место быть. Себум смягчает роговой слой кожи, повышает ее упругость и увлажненность, препятствует обезвоживанию и защищает эпидермис от вредного воздействия окружающей среды. Также он обладает антимикробным и противовоспалительным свойством.