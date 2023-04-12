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49 минут назад

Бьюти-серкет Сальмы Хайек

Inc-News

56-летняя актриса Сальма Хайек поделилась секретами своей бьюти-рутины.

Бьюти-серкет Сальмы Хайек
Фото: Inc-NewsInc-News

Сальма Хайек рассказала, что она избегает утреннего умывания. Актриса убеждена в том, что себум, выделяющийся на коже за ночь, обладает уникальным составом. Кожные себум, по мнению звезды, отлично увлажняет и питает кожу, поэтому удалять его утром не стоит. В вечерней бьюти-рутине Сальма наоборот советует уделить особое время качественному очищению кожи. Это необходимо делать, так как в течение дня на лице скапливается большое количество пыли, загрязнений и остатков макияжа.

Этот необычный секрет ухода актриса узнала у своей бабушки, которой удалось сохранить свою кожу в отличном состоянии даже в зрелом возрасте.

Такая система ухода имеет место быть. Себум смягчает роговой слой кожи, повышает ее упругость и увлажненность, препятствует обезвоживанию и защищает эпидермис от вредного воздействия окружающей среды. Также он обладает антимикробным и противовоспалительным свойством.

С отказом от утреннего умывания стоит быть аккуратными девушкам с жирной кожи. Излишки кожного сала могут забиваться в порах и провоцировать развитие воспалений. Если у вам жирная кожа, то лучше воспользоваться утром щадящим деликатным средством для умывания, который не нарушит кожный барьер и pH баланс. Для этого отлично подойдет пенка, молочко или легкий мусс.

Звёзды,Сальма Хайек,
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