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Ольга Бузова готова сняться в полнометражном фильме режиссера своего клипа

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Артистка и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) желание режиссера Алины Верипя снять ее в полнометражном фильме.

Ольга Бузова готова сняться в полнометражном фильме режиссера своего клипа
© Газета.Ru

Бузова заявила, что готова сыграть в полнометражной картине Верипя. Артистка и режиссер уже работали вместе над другим проектом. Кинематографистка сняла для певицы клип на песню «Верни».

Ранее Верипя поделилась впечатлениями от съемок с Бузовой. Она заявила, что артистка быстро перестраивается и моментально вживается в роль. Она считает, что у ведущей «большое будущее актрисы».

«Могу сказать, что я буду счастлива снять полнометражную историю с ней вместе», — заявила Верипя.

В клипе на песню Бузовой «Верни» сыграл актер Станислав Бондаренко. Артист исполнил роль возлюбленной певицы. По словам Бузовой, Бондаренко стал для нее хорошим учителем во время съемок — давал подсказки и помогал.

11 апреля Бузова заявила, что намерена отправить свой клип на Каннский фестиваль. Она назвала работу «короткометражкой о ее жизни», которая достойна того, чтобы ее увидел весь мир.

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