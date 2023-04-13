Похудевшая Джессика Симпсон напугала поклонников

Певица Джессика Симпсон появилась на публике после долгого перерыва и удивила поклонников экстремальной худобой.

© runews24.ru

Артистка смогла похудеть на 45 килограммов после родов. Помимо этого, Джессика проходит лечение от алкоголизма.

На время лечения Симпсон перестала выходить в свет. После длительного перерыва Джессика появилась в аэропорту Нью-Йорка. Поклонники певицы были обескуражены ее худобой, пишет Daily Mail.

runews24.ru