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Бывший муж Настасьи Самбурской стал отцом

30-летний актер Кирилл Дыцевич стал отцом. Об этом сообщает StarHit. У бывшего супруга Настасьи Самбурской и его возлюбленной Кристины Вайнас родился сын.

Бывший муж Настасьи Самбурской стал отцом
© Газета.Ru

Как стало известно, мальчик родился у пары еще зимой.

"Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось — легко и в радости", - написали фанаты в посвященном Дыцевичу сообществе "ВКонтакте".

Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская прожили в браке всего два месяца. Актриса рассказывала, что на самом деле рассталась с экс-супругом через неделю после свадьбы и ждала официального развода.

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