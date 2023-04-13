Бывший муж Настасьи Самбурской стал отцом

"Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось — легко и в радости", - написали фанаты в посвященном Дыцевичу сообществе "ВКонтакте".