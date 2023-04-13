Бывший муж Настасьи Самбурской стал отцом
30-летний актер Кирилл Дыцевич стал отцом. Об этом сообщает StarHit. У бывшего супруга Настасьи Самбурской и его возлюбленной Кристины Вайнас родился сын.
Как стало известно, мальчик родился у пары еще зимой.
"Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось — легко и в радости", - написали фанаты в посвященном Дыцевичу сообществе "ВКонтакте".
Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская прожили в браке всего два месяца. Актриса рассказывала, что на самом деле рассталась с экс-супругом через неделю после свадьбы и ждала официального развода.