Рианна рассекретила пол будущего ребенка

Беременная Рианна рассекретила пол своего будущего второго ребенка, когда вместе со своим бойфрендом A$AP Rocky выбирала одежду для будущего малыша. Об этом сообщает Daily Mail.
Рианна и A$AP Rocky попали в объективы папарацци, когда выходили из магазина детской одежды в Беверли-Хиллз.
На одном из опубликованных изданием снимков видно, как Рианна стоит рядом с продавцом-консультантом и держит в руках комбинезон розового цвета.
Журналисты предположили, что Рианна и A$AP Rocky ждут девочку.
Рианна объявила о второй беременности во время "Супербоула — 2023", через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у певицы и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын.