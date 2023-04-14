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1 час назад

Рианна рассекретила пол будущего ребенка

Газета.Ruиещё 2

Беременная Рианна рассекретила пол своего будущего второго ребенка, когда вместе со своим бойфрендом A$AP Rocky выбирала одежду для будущего малыша. Об этом сообщает Daily Mail.

Рианна рассекретила пол будущего ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рианна и A$AP Rocky попали в объективы папарацци, когда выходили из магазина детской одежды в Беверли-Хиллз.

На одном из опубликованных изданием снимков видно, как Рианна стоит рядом с продавцом-консультантом и держит в руках комбинезон розового цвета.

Журналисты предположили, что Рианна и A$AP Rocky ждут девочку.

Рианна объявила о второй беременности во время "Супербоула — 2023", через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у певицы и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын.

Звёзды,Рианна,
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