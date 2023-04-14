Рианна рассекретила пол будущего ребенка

Беременная Рианна рассекретила пол своего будущего второго ребенка, когда вместе со своим бойфрендом A$AP Rocky выбирала одежду для будущего малыша. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Рианна и A$AP Rocky попали в объективы папарацци, когда выходили из магазина детской одежды в Беверли-Хиллз.

На одном из опубликованных изданием снимков видно, как Рианна стоит рядом с продавцом-консультантом и держит в руках комбинезон розового цвета.

Журналисты предположили, что Рианна и A$AP Rocky ждут девочку.