75-летний певец Михаил Шуфутинский не делал предложения руки и сердца своей жене, танцовщице Светлане Уразовой. Об этом он рассказал "Аргументам и фактам".

Уразова пришла в коллектив к Шуфутинскому, когда окончила хореографическое училище. Хотя девушка была на 24 года младше певца, он влюбился в нее. Тем не менее до смерти первой супруги, Маргариты, артист не раскрывал свои чувства.