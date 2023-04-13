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Певец Михаил Шуфутинский вспомнил, что не предлагал жене выйти за него

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75-летний певец Михаил Шуфутинский не делал предложения руки и сердца своей жене, танцовщице Светлане Уразовой. Об этом он рассказал "Аргументам и фактам".

Уразова пришла в коллектив к Шуфутинскому, когда окончила хореографическое училище. Хотя девушка была на 24 года младше певца, он влюбился в нее. Тем не менее до смерти первой супруги, Маргариты, артист не раскрывал свои чувства.

По словам Шуфутинского, он не предлагал Уразовой выйти за него замуж. Артист "просто взял и привел ее в свой дом". По его словам, возлюбленной бывает нелегко из-за его характера, однако благодаря Светлане Шуфутинский старается держать себя в тонусе.

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Ранее Михаил Шуфутинский высказался о песне "Третье сентября".

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