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2 часа назад

44-летняя Кэти Холмс появилась на обложке Glamour

Газета.Ru

44-летняя актриса Кэти Холмс снялась для обложки Glamour и рассказала о выходе фильма Rare Objects, режиссером которого она стала. Об этом пишет Daily Mail.

44-летняя Кэти Холмс появилась на обложке Glamour
Фото: Кадр из фильма "Секрет"Кадр из фильма "Секрет"

Фильм основан на одноименном романе Кэтлин Тессаро, который вышел в 2016 году. Хотя действие в книге происходит сразу после Великой депрессии, в картине Холмс сюжет перенесен в Нью-Йорк наших дней.

В центре фильма - молодая женщина Бенита, которая пытается изменить свою жизнь, работая в антикварном магазине, пока не начинают всплывать различные люди из ее прошлого.

Газета.Ru

В фильме главная героиня, которую играет Джулия Майорга, подвергается нападению. Холмс, комментируя эту сцену, заявила:

"Для меня самым важным было то, как это отразилось на Бените. Для меня, к сожалению, [сексуальное насилие] является понятной проблемой среди женщин, поэтому нам не нужно слишком много рассказывать, чтобы понять, о чем мы говорим".

Актриса также рассказала о 16-летней дочери Сури, которую она родила в браке с бывшим мужем Томом Крузом. Она заявила, что ей очень важно "защитить дочь", потому что ее единственный ребенок уже "так публичен в юном возрасте". Кэти Холмс также добавила, что она "благодарна" быть ее родителем, потому что ее дочь - "невероятный человек".

Звёзды,Кэти Холмс,Том Круз,
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