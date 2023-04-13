44-летняя Кэти Холмс появилась на обложке Glamour

44-летняя актриса Кэти Холмс снялась для обложки Glamour и рассказала о выходе фильма Rare Objects, режиссером которого она стала. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма "Секрет" Кадр из фильма "Секрет"

Фильм основан на одноименном романе Кэтлин Тессаро, который вышел в 2016 году. Хотя действие в книге происходит сразу после Великой депрессии, в картине Холмс сюжет перенесен в Нью-Йорк наших дней.

В центре фильма - молодая женщина Бенита, которая пытается изменить свою жизнь, работая в антикварном магазине, пока не начинают всплывать различные люди из ее прошлого.

Газета.Ru

В фильме главная героиня, которую играет Джулия Майорга, подвергается нападению. Холмс, комментируя эту сцену, заявила:

"Для меня самым важным было то, как это отразилось на Бените. Для меня, к сожалению, [сексуальное насилие] является понятной проблемой среди женщин, поэтому нам не нужно слишком много рассказывать, чтобы понять, о чем мы говорим".