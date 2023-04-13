Ксения Собчак высмеяла слова Ханны о ее отношениях с Пашу
«Кровавая барыня» продолжает свой дозор за звездами разной величины. В этот раз зоркий глаз и колкий язык Собчак оказались обращены на Ханне. Несколько дней назад певица отвечала на нападки пользователей Сети, которые обвинили ее в излишней откровенности в новом клипе. Подписчиков исполнительницы до глубины души возмутило, что Ханна снимается в таких вызывающих образах и даже не думает о чувствах Пашу. На что певица резко ответила, что мужа она любит больше жизни и они оба понимают, это просто часть ее профессии.
В эмоциональном ответе Ханны Ксения углядела одну неточность, которая комичным образом поменяла весь посыл комментария певицы.
«Так. И еще раз последнее предложение внимательно перечитываем», — написала в своем Telegram-канале Собчак, прикрепив скриншот истории Ханны.
Действительно, если присмотреться, как следует, становится ясно, что в последней фразе певица вместо того, чтобы сказать, что Пашу — ее единственный и ненаглядный на всю оставшуюся жизнь, сказала, что все 11 лет хотела другого человека рядом. Ну с кем не бывает!
Хотя Ксения в своих суждениях иногда бывает слишком резка, тут хотелось бы, да не возразишь. Видимо, от наплыва чувств Ханна немного не уследила за игрой слов, но мы все равно не сомневаемся, что их союз с Пашу нерушим и вечен! К слову, недавно певица честно ответила подписчикам, сталкивалась ли она с ревностью в отношениях с мужем.