Собчак высмеяла слова Ханны о ее отношениях с Пашу

«Кровавая барыня» продолжает свой дозор за звездами разной величины. В этот раз зоркий глаз и колкий язык Собчак оказались обращены на Ханне. Несколько дней назад певица отвечала на нападки пользователей Сети, которые обвинили ее в излишней откровенности в новом клипе. Подписчиков исполнительницы до глубины души возмутило, что Ханна снимается в таких вызывающих образах и даже не думает о чувствах Пашу. На что певица резко ответила, что мужа она любит больше жизни и они оба понимают, это просто часть ее профессии.

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В эмоциональном ответе Ханны Ксения углядела одну неточность, которая комичным образом поменяла весь посыл комментария певицы.

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«Так. И еще раз последнее предложение внимательно перечитываем», — написала в своем Telegram-канале Собчак, прикрепив скриншот истории Ханны.

Действительно, если присмотреться, как следует, становится ясно, что в последней фразе певица вместо того, чтобы сказать, что Пашу — ее единственный и ненаглядный на всю оставшуюся жизнь, сказала, что все 11 лет хотела другого человека рядом. Ну с кем не бывает!