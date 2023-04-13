С кем встречаются звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Керем Бюрсин

После выхода сериала «Постучись в мою дверь» поклонники проекта с замиранием сердца следили, как развиваются отношения исполнителей главных ролей в реальной жизни. Однако, увы, Ханде Эрчел и Керем Бюрсин расстались почти сразу же после завершения шоу и, кажется, фанаты могут больше не рассчитывать на их воссоединение. С кем сейчас встречаются главные звезды турецкого кинематографа, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

CNN Турция сообщает, что Бюрсин закрутил новый роман с популярной блогершей Мехтап Алгюль. Девушка рассказывает в социальных сетях, как правильно сочетать различные элементы гардероба — за ее жизнью следят почти полмиллиона фолловеров. Однако пока никто из знаменитостей никак не комментировал новости о романе.

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Устроила свою личную жизнь и Ханде Эрчел: сейчас актриса встречается с главным сердцеедом Турции, крутившем романы с десятками знаменитостей, Хаканом Сабанджи. Молодой человек — старший сын и наследник Сабанджи, одной из самых богатых семей Турции с состоянием, которое превышает 20-30 миллиардов долларов. Звезда «Постучись в мою дверь» долгое время отрицала, что их связывают романтические отношения, однако в какой-то момент перестала скрывать роман с миллиардером. Сейчас пара путешествует по миру, наслаждаясь обществом друг друга.

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К слову, карьера звезды также не стоит на месте: она активно снимается не только в Турции, но и пробует себя в США. На 2023-й у нее намечено несколько премьер: сериал «Два незнакомца», а также полнометражный фильм «Пьянящая любовь».

Напомним, что Керем и Ханде сблизились на съемках проекта «Постучись в мою дверь». Но эти отношения просуществовали не так долго. Говорят, что оба актера очень эмоциональные, поэтому тяжело ладили с друг другом. По слухам, Эрчел также приревновала возлюбленного к турецкой актрисе Демет Оздемир, которая должна была играть вместе с Бюрсином в одном сериале.