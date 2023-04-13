Американская супермодель Джиджи Хадид раскрыла секрет стройности со словами «получаю удовольствие от еды». Соответствующий материал появился на сайте издания InStyle.
Так, в беседе с журналистами 27-летняя манекенщица рассказала, что стала замечать, как доедает за дочерью Кхай оставшуюся еду.
«С тех пор, как я стала мамой, я обнаружила, что полностью ем все, что осталось от Кхаи: блины, куриные наггетсы. Я думаю, что жизнь — это баланс, и иногда мне очень хочется салата, но иногда я хочу ребрышек и кока-колы», — пояснила она.
Кроме того, знаменитость призналась, что ее любимым напитком является кока-кола. Вдобавок она отметила, что получает большое удовольствие от того, что может не ограничивать себя в еде.
«Как и на этой неделе, я ела самосу и пила кока-колу, и я просто чувствую, что это связывает меня воедино, где бы я ни был. Итак, жизнь — это баланс, и я действительно получаю удовольствие от комфортной еды, угощений и тому подобного», — высказалась она.
В феврале Джиджи Хадид снялась в откровенном наряде для нового номера журнала Vogue Netherlands. На одном из кадров она запечатлена в банке из-под газировки. Для образа модель примерила прозрачное платье со стразами, сквозь ткань которого видно ее обнаженную грудь и синие трусы с завязками в красно-белую полоску.