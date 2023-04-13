Джиджи Хадид раскрыла секрет стройности

«Как и на этой неделе, я ела самосу и пила кока-колу, и я просто чувствую, что это связывает меня воедино, где бы я ни был. Итак, жизнь — это баланс, и я действительно получаю удовольствие от комфортной еды, угощений и тому подобного», — высказалась она.