Невестка Дробыша объяснила, почему отказалась от липосакции

У выпускница «Фабрики звезд-6» Александры Гурковой случился откровенный разговор с подписчиками в запрещенной сети. Певица призналась, что планировала, но в итоге отказалась от процедуры липосакции после четвертых родов, и обстоятельно объяснила свой поступок.
«Я отменила липосакцию. Более того, липо бы мне и не помогла до конца, так как для идеального живота мне нужно ушить диастаз (расхождение мышц живота во время беременности). Это болезненное и долгое восстановление. А я поняла, что не хочу себя сейчас мучить. Я родила четверых детей, троих подряд, я шестой год не сплю. С меня хватит», — написала многодетная мама в запрещенной сети.
Она признается, что в какой-то момент просто спросила себя: зачем ей это? Собственные ответы убедили Александру в том, что липосакция ей не нужна.
«Я себя люблю, меня любят, личной жизнью я довольна своей. Знакомиться со мной тоже не перестали», — констатировала певица.
Минусы своего положения при этом Александра признает, планирует не придавать им большого значения.
«Ну да, не надеть все, что хочешь. Но я всегда одевалась интересно: и с идеальной фигурой, и нет, с деньгам и нет. Это зависит от вкуса в первую очередью. А он от смены размера никуда не пропал», — считает экс-фабрикантка.
Хейтерам Александра сразу заявляет: можете отписаться с чистой совестью.
«Ложиться под нож ради чужого одобрения — это психическое нездоровье. И операцией этого не исправить. Могу сказать точно: любят не за внешность. А если партнер настоятельно просит что-то изменить, то вас не любят и не выбрали. Восприятие друг друга только через тело не подразумевает главного — близости. И эта идея изначально провальна, все мы постареем, абсолютно все! А без близости любви нет. Может быть страсть, интерес, влечение, но не любовь. Это больно понимать, но это так»
При этом нравиться самой себе — крайне важно, признает Гуркова и подчеркивает, что не клянется никогда ничего такого не делать. Если вдруг изобретут легкие способы прийти в форму, она рассмотрит их и возможно прибегнет к ним. А мучиться Александра не согласна.
«Я скорректировала второй подбородок, но потому что это небольно», — объяснила она.
А пока певица планирует восстанавливать фигуру с помощью аппаратных методик и тренировок с учетом медицинских ограничений.