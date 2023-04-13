Невестка Дробыша объяснила, почему отказалась от липосакции

«Ложиться под нож ради чужого одобрения — это психическое нездоровье. И операцией этого не исправить. Могу сказать точно: любят не за внешность. А если партнер настоятельно просит что-то изменить, то вас не любят и не выбрали. Восприятие друг друга только через тело не подразумевает главного — близости. И эта идея изначально провальна, все мы постареем, абсолютно все! А без близости любви нет. Может быть страсть, интерес, влечение, но не любовь. Это больно понимать, но это так»