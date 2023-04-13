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39 минут назад

Екатерина Волкова рассказала о своей тайной фобии

Eva.ru

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова сделала очередное неожиданное признание, в правдивость которого многие ее поклонники никак не могут поверить.

Екатерина Волкова рассказала о своей тайной фобии
Фото: Eva.ruEva.ru

Может ли популярная актриса страдать от страха публичности? Видимо, может. По крайней мере, именно с этим страхом отчаянно пытается бороться Екатерина Волкова. В социальных сетях актриса рассказала, что до паники боится привлекать к себе внимание окружающих вне сцены театра.

«Казалось бы, должна питаться и наслаждаться вниманием и комплиментами от поклонников. Но на деле — я дико боюсь даже позировать для фотки в общественном месте», — призналась Екатерина.

К примеру, вчера Волкова была в Москва Сити с подругой и та предложила ее сфотографировать. Екатерина согласилась, но потом вдруг осознала, что вокруг много народу и все они обращают на нее внимание.

«Я растерялась, даже испугалась как будто. Позировать в таком случае невозможно, я сразу же стараюсь прекратить съемку и ретироваться», — поделилась звезда.

То же самое происходит, когда Екатерина идет по улице и, вдруг к ней подходит поклонник, чтобы попросить автограф или сделать совместное фото. Волкова тут же начинает испытывать дискомфорт и неловкость:

«Еще страшнее, если эта сцена обращает внимание толпы и все вдруг тебя узнают и хотят тоже сфотографироваться или пообщаться. Поэтому если вы вдруг меня окликаете и видите мои испуганные глаза, знайте, что вы имеете дело с социофобной частью моей личности».

Однако при этом Екатерина ничуть не страшится сцены и с легкость готова отыгрывать спектакли, наслаждаясь вниманием зрителей, их взглядами и овациями. Актриса признается, что считает подобные раздвоения личность проблемой и всеми силами с ней борется.

Звёзды,Екатерина Волкова,
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