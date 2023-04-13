Сестра Фриске пожаловалась на трудности материнства

Блогерша Наталья Фриске рассказала в социальных сетях о сложностях, с которыми столкнулась во время материнства.

© Газета.Ru

Фриске призналась, что не очень любит жаловаться на камеру, поэтому в ее блоге все зачастую «ванильно». Однако 13 апреля ей захотелось пооткровенничать с поклонниками. Блогерша призналась, что ей удалось поспать всего 4 часа, поэтому ее сильно клонит в сон.

Также у девушки «дико болит» спина. Фриске предположила, что могла потянуть какую-то мышцу. Помимо этого, у звезды затекла шея.

«Но дела сами себя не переделают», — отметила Фриске. Она добавила, что ей полегчало после того, как пожаловалась подписчикам.

Фриске заявила, что никогда не будет плакать на камеру. Она считает странным, что некоторые успешные блогеры публикуют видео, как они рыдают и жалуются на выгорание.

«Ребят, вы миллионы зарабатываете, а у вас выгорание. Выгорание у тех людей, которые пашут на 5 работах и получают копейки, но живут и радуются. Мне кажется, вам ли жаловаться?» — рассказала блогерша.