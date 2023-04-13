Карди Би рассказала о своих упражнениях для стриптизерской гибкости

«В последнее время я занимаюсь в спортзале по два часа в день, а потом растягиваюсь час. Я хочу быть такой же гибкой, как до рождения сына, но моя настоящая цель — такая же пластичность и гибкость, какая была у меня, когда я работала стриптизершей», — призналась рэперша.