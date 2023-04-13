Кто из звезд попал в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time по традиции опубликовал ежегодный список самых влиятельных персон. И без звезд шоу-бизнеса в нем, разумеется, не обошлось.

Фото: Кадр из фильма "Ангелы Чарли" Кадр из фильма "Ангелы Чарли"

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В сфере искусства, по мнению издания, лидирует Майкл Бакари Джордан — только не путайте его со звездой баскетбола. Этот Майкл наиболее известен по ролям в фильмах «Фантастическая четверка», «Черная пантера», а еще двум продолжениям серии «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2». В отрасли он почти 24 года и может похвастаться разносторонним опытом. «Работал как на сетевом телевидении, так и на кабельном, в независимом кино и среднебюджетном, а также в голливудских блокбастерах», — говорится в сопроводительном тексте.

Не на первой строчке, но все же в списке есть и Дрю Бэрримор, которая верит, что человек способен на все, и стремится вдохновлять людей, а также «невероятно отзывчивая» Сальма Хайек, разносторонний Коллин Фаррелл и молодой актер Остин Батлер.

В списке Time существует еще одна «звездная» категория — икона года. Это звание заслуженно получила единственная в своем роде Дженнифер Кулидж, которая переживает «перезапуск» карьеры после роли в сериале «Белый лотос», где умудрялась выглядеть нелепо и сногсшибательно одновременно. К слову, Дженнифер за это возвращение на экраны отметили «Золотым глобусом» в начале года — за лучшую роль второго плана.

Ожидаемо среди икон можно отыскать Педро Паскаля, популярность которого кратно возросла после выхода сериала «Одни из нас». Не уверены, что количество фотосессий в глянце прямо конвертируется во влияние, но их в последнее время у Педро было немало. В эту же категорию попал и Ке Хюи Куан из оскароносного «Все везде и сразу».

В топе «новаторов» обосновалась Doja Cat, которая не так давно блистала на парижской Неделе моды. Здесь же Белла Хадид, которой, несмотря на большой стаж в моде, постоянно удается привносить в индустрию что-то новое.