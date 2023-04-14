«Могу положить конец вашим отношениям»: Алеся Кафельникова угрожает бывшему бойфренду и его жене
Несколько лет назад скандальная модель Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) состояли в отношениях. Роман был бурным. Влюблённые постоянно расставались и мирились, артист признавался девушки в чувствах через творчество, они блистали вместе на ковровых дорожках, но в итоге их истории пришёл конец.
С тех пор прошло много времени. Кафельникова вышла замуж и родила ребёнка. Глеб тоже не жалуется на личную жизнь. Не так давно он узаконил отношения с Софьей Егоровой, финалисткой шоу «Битва экстрасенсов».
Алесю задело, что экс-бойфренд заменил в одной из песен её имя на «Колян», тем самым как будто отстранившись от того, что когда-то было. Несмотря на то что модель давно счастлива и замужем, она не смогла пройти мимо этой ситуации и выложила в социальные сети многозначительное послание на английском языке:
«Могу положить конец вашим отношениям», — отметила уверенная в себе Кафельникова.
Девушка также сказала, что разрушить гармонию в отношениях её бывшего она может лишь фразой, что скучает по Глебу.
Отметим, что сама Егорова на колкости со стороны модели отвечать не стала. Ни Pharaoh, ни Соня не комментируют свою личную жизнь, не дают на эту тему интервью и даже не отвечают на многочисленные вопросы со стороны фолловеров в социальных сетях.
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«Могу положить конец вашим отношениям»: Алеся Кафельникова угрожает бывшему бойфренду и его жене
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