Алеся Кафельникова угрожает бывшему бойфренду и его жене

Несколько лет назад скандальная модель Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) состояли в отношениях. Роман был бурным. Влюблённые постоянно расставались и мирились, артист признавался девушки в чувствах через творчество, они блистали вместе на ковровых дорожках, но в итоге их истории пришёл конец.

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С тех пор прошло много времени. Кафельникова вышла замуж и родила ребёнка. Глеб тоже не жалуется на личную жизнь. Не так давно он узаконил отношения с Софьей Егоровой, финалисткой шоу «Битва экстрасенсов».

Алесю задело, что экс-бойфренд заменил в одной из песен её имя на «Колян», тем самым как будто отстранившись от того, что когда-то было. Несмотря на то что модель давно счастлива и замужем, она не смогла пройти мимо этой ситуации и выложила в социальные сети многозначительное послание на английском языке:

«Могу положить конец вашим отношениям», — отметила уверенная в себе Кафельникова.

Девушка также сказала, что разрушить гармонию в отношениях её бывшего она может лишь фразой, что скучает по Глебу.