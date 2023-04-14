$81.68-0.4290.00+0.24
55 минут назад

Маргарита Суханкина рассказала, как живет с ушитым желудком

runews24.ru

Артистке исполнилось 59 лет. Два года назад артистка сделала операцию на желудок. Суханкина обратилась к хирургу, чтобы провести резекцию желудка.

Маргарита Суханкина рассказала, как живет с ушитым желудком
Фото: Runews24Runews24

Как отмечает Маргарита, операция помогает ей удерживать вес 72 килограмма. Суханкина поделилась, что в какой-то момент ее вес достиг 100 килограммов, тот период певица называет ужасным.

Сейчас Суханкина разрешает себе любые блюда. как признается исполнительница, урезанный желудок помогает быстро насыщаться.

«Ты голодная и готова умять слона, но съедаешь две ложки и понимаешь что наелась», - рассказала Суханкина в беседе с «МК».

Уже пять лет Маргарита счастлива с мужчиной. Певица живет вместе с возлюбленным и детьми. Избранник смог найти общий язык с наследниками.

Звёзды,Маргарита Суханкина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий