Маргарита Суханкина рассказала, как живет с ушитым желудком

Артистке исполнилось 59 лет. Два года назад артистка сделала операцию на желудок. Суханкина обратилась к хирургу, чтобы провести резекцию желудка.

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Как отмечает Маргарита, операция помогает ей удерживать вес 72 килограмма. Суханкина поделилась, что в какой-то момент ее вес достиг 100 килограммов, тот период певица называет ужасным.

Сейчас Суханкина разрешает себе любые блюда. как признается исполнительница, урезанный желудок помогает быстро насыщаться.

«Ты голодная и готова умять слона, но съедаешь две ложки и понимаешь что наелась», - рассказала Суханкина в беседе с «МК».