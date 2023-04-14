«Для меня это был ад»: Погребняк — об ошибке молодости

Супруга известного футболиста, блогерша Мария Погребняк рассказала о своем первом опыте изменения внешности, который произошел еще во время ее школьных лет. Деталями она поделилась в интервью на популярном ютуб-шоу "Алена, блин!".

По словам Погребняк, она обратилась к мастеру, который увеличил ей губы за небольшую цену в полуподвальном помещении. Однако ее родители, увидев изменения, заставили вернуть все на место. Но сделать это не удалось, так как девушке вкололи препарат, который было невозможно извлечь.

«Он превращается в пластмассу в губах. Тогда не знали, что с ним делать. И со временем он начал эмигрировать. Губы были ужасные, страшные. Для меня это был какой-то ад», — призналась Погребняк.

Только спустя 11 лет блогерша смогла исправить последствия этой неудачной косметической процедуры с помощью пластической операции. Она также упомянула, что сделала несколько других процедур, включая подтяжку лица, но не раскрыла полную информацию о других хирургических вмешательствах.