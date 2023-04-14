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33 минуты назад

«Для меня это был ад»: Мария Погребняк рассказала об ошибке молодости

Катерина Саломе

Супруга известного футболиста, блогерша Мария Погребняк рассказала о своем первом опыте изменения внешности, который произошел еще во время ее школьных лет. Деталями она поделилась в интервью на популярном ютуб-шоу "Алена, блин!".

«Для меня это был ад»: Погребняк — об ошибке молодости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Погребняк, она обратилась к мастеру, который увеличил ей губы за небольшую цену в полуподвальном помещении. Однако ее родители, увидев изменения, заставили вернуть все на место. Но сделать это не удалось, так как девушке вкололи препарат, который было невозможно извлечь.

Способ распознать наличие пластики на лице

«Он превращается в пластмассу в губах. Тогда не знали, что с ним делать. И со временем он начал эмигрировать. Губы были ужасные, страшные. Для меня это был какой-то ад», — призналась Погребняк.

Только спустя 11 лет блогерша смогла исправить последствия этой неудачной косметической процедуры с помощью пластической операции. Она также упомянула, что сделала несколько других процедур, включая подтяжку лица, но не раскрыла полную информацию о других хирургических вмешательствах.

Ранее мы писали о том, что Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк за пластику.

Звёзды,Мария Погребняк,Эвелина Бледанс,
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