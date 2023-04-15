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1 час назад

Машина Кайли Дженнер замечена у дома Тимоти Шаламе на фоне слухов о романе

Газета.Ruиещё 3

Автомобиль Кайли Дженнер был замечен подъезжающим к дому Тимоти Шаламе в Беверли-Хиллз на фоне слухов о романе пары. Соответствующие фотографии опубликованы Page Six.

Машина Кайли Дженнер замечена у дома Тимоти Шаламе на фоне слухов о романе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках папарацци видно, как черный Range Rover Кайли Дженнер подъезжает к извилистой дорожке, которая ведет к особняку Тимоти Шаламе. Была ли в автомобиле сама звезда неизвестно, так как стекла внедорожника плотно затонированы. По данным журналистов, особняк актера находится примерно в часе езды от поместья Дженнер в Холмби-Хиллз.

На прошлой неделе таблоид DeuxMoi сообщил, что 25-летняя Кайли Дженнер и 27-летний Тимоти Шаламе состоят в отношениях с января 2023 года. По данным издания, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и исполнитель главной роли в фильме «Дюна» якобы вместе отметили Новый год в Аспене, после чего отдохнули на островах Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители эту информацию не комментировали.

В январе Кайли Дженнер рассталась с отцом своих детей — рэпером Трэвисом Скоттом. Бывшие возлюбленные воспитывают двоих детей: 4-летнюю дочь Сторми и годовалого сына Эйра. Что касается Тимоти Шаламе, ему приписывали романы с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз и актрисой Эйсой Гонсалес.

Звёзды,Трэвис Скотт,Ванесса Паради,
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