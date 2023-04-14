$81.68-0.4290.00+0.24

Лариса Долина рассказала об ограничениях со стороны бывшего мужа

1

Певица Лариса Долина в своем Telegram-канале призналась, что только недавно начала жить полной жизнью.

Долина рассказала об ограничениях со стороны бывшего мужа
© Газета.ру

Артистка объяснила, что некоторое время назад страдала из-за ограничений бывшего мужа.

«Нет «указаний» со стороны бывшего мужа, я сама, наконец, все решаю и, как выяснилось, неплохо. Я выносливая и сильная. «Рабочая лошадь», как правильно подметила моя троюродная сестра по крови и родная по духу Ира Апексимова», — написала Долина в личном блоге.

Исполнительница призналась, что считает работу на сцене «способом жить». По словам Долиной, она привыкла много работать и развивает творческую карьеру только «в удовольствие».

«Люди, мои дорогие и любимые, я желаю всем вам: и тем, кто меня любит, и тем, кто проклинает, точно так же познать свое предназначение и найти свой единственный путь!» — призвала артистка.

Долина была замужем три раза. Первым ее супругом был джазмен Анатолий Миончинский. В их союзе родилась дочь Ангелина. Вторым мужем был бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — продюсер Илья Спицын.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий