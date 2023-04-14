Долина рассказала об ограничениях со стороны бывшего мужа

Певица Лариса Долина в своем Telegram-канале призналась, что только недавно начала жить полной жизнью.
Артистка объяснила, что некоторое время назад страдала из-за ограничений бывшего мужа.
«Нет «указаний» со стороны бывшего мужа, я сама, наконец, все решаю и, как выяснилось, неплохо. Я выносливая и сильная. «Рабочая лошадь», как правильно подметила моя троюродная сестра по крови и родная по духу Ира Апексимова», — написала Долина в личном блоге.
Исполнительница призналась, что считает работу на сцене «способом жить». По словам Долиной, она привыкла много работать и развивает творческую карьеру только «в удовольствие».
«Люди, мои дорогие и любимые, я желаю всем вам: и тем, кто меня любит, и тем, кто проклинает, точно так же познать свое предназначение и найти свой единственный путь!» — призвала артистка.
Долина была замужем три раза. Первым ее супругом был джазмен Анатолий Миончинский. В их союзе родилась дочь Ангелина. Вторым мужем был бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — продюсер Илья Спицын.