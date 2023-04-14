14 апреля отмечает 35-летие одна из самых ярких российских актрис Кристина Асмус. Будущая звезда родилась в 1988 году в подмосковном Королеве. В юности занималась серьезно спортивной гимнастикой, но после того, как увидела сериал «Дикий ангел», решила стать актрисой.

Свой творческий путь Асмус начала в 2010 году, когда сыграла роль Вари Черноус в телесериале о буднях молодых врачей «Интерны». Затем был дебют на большом экране. Кристина появилась в фильме «Ёлки» (2010), а через два года исполнила главную роль в фильме «Zолушка». С 2012 года является актрисой Московского драматического театра имени Ермоловой.

В 2013 году Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. Долгое время СМИ восхищались звездной парой, которая выделялась на фоне остального мира шоу-бизнеса искренними чувствами и теплотой в отношениях. Идиллия закончилась в 2019 году, когда Кристина снялась обнаженной в фильме «Текст». Супруги перестали выкладывать совместные фотографии в соцсетях и вскоре объявили о разрыве.

Даже после развода Асмус и Харламов пытались дружить ради дочери и всячески поддерживали друг друга, но в конце 2022 году между ними произошел новый конфликт. Оказалось, что после развода бывшие супруги продолжают жить вместе в том же особняке на Рублево-Успенском шоссе, купленном Гариком в 2014 году, правда, на уже разных этажах дома.