Гагариной сделали предложение руки и сердца

Звезда была дважды замужем.

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Блогер и телеведущий Роман Каграманов сделал предложение руки и сердца певице Полине Гагариной. Мужчина позвал замуж артистку 12 апреля, в День космонавтики. Сама звезда пока хранит молчание.

Поклонники Каграманова гадают, чем был продиктован его внезапный порыв. Одни думают, что блогер действительно влюбился в Полину. Однако большинство уверено, что Роман сделал предложение в рамках своего шоу.

По его правилам, пользователи «управляют» действиями Романа. Задания разной степени сложности они оставляют в соцсетях телеведущего.