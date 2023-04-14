53-летний актер Мэттью Макконахи допустил, что его 61-летний коллега Вуди Харрельсон, с которым он снимался в сериале "Настоящий детектив", может оказаться его братом по отцу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на подкаст Let's Talk Off Camera.

Актеры дружат семьями, часто проводят время вместе. Близкие, как говорит Макконахи, постоянно путают их на фото. Несколько лет назад в Греции мама Мэттью Макконахи многозначительно сказала Харрельсону, что знала его отца. По словам артиста, все "многоточие" после слова "знала".

После друзья узнали, что отец Харрельсона, наемный убийца, был на свободе, когда родители Макконахи разводились второй раз, и мог несколько раз встретиться с матерью Макконахи. Сейчас артисты принимают решение о том, стоит ли делать ДНК-тест.