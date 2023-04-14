Актер Мэттью Макконахи считает, что коллега Вуди Харрельсон может быть его братом
53-летний актер Мэттью Макконахи допустил, что его 61-летний коллега Вуди Харрельсон, с которым он снимался в сериале "Настоящий детектив", может оказаться его братом по отцу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на подкаст Let's Talk Off Camera.
Актеры дружат семьями, часто проводят время вместе. Близкие, как говорит Макконахи, постоянно путают их на фото. Несколько лет назад в Греции мама Мэттью Макконахи многозначительно сказала Харрельсону, что знала его отца. По словам артиста, все "многоточие" после слова "знала".
После друзья узнали, что отец Харрельсона, наемный убийца, был на свободе, когда родители Макконахи разводились второй раз, и мог несколько раз встретиться с матерью Макконахи. Сейчас артисты принимают решение о том, стоит ли делать ДНК-тест.
Отец Вуди Харрельсона впервые попал в тюрьму в 1960 году за вооруженное ограбление. Через 13 лет ему дали срок за убийство В 1973 году он попал в тюрьму за убийство, а через пять лет его освободили за примерное поведение. В 1981 году он получил два пожизненных срока за то, что убил федерального судью. Чарльз также Харрельсон заявлял, что убил Джона Кеннеди. Он умер в 2007 году в тюрьме.
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