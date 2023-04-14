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50 минут назад

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в социальных сетях об ухудшении здоровья. Бородина пожаловалась, что заболела.

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ведущая не может встать с кровати и чувствует сильную усталость. У нее также поднялась температура.

"Я сегодня вот в таком состоянии весь день. Силы покинули чат", - пожаловалась Бородина.

Ранее Бородина рассказала об аллергии старшей дочери Маруси. Звезда приобрела лечащие средства для девочки в Дубае, чтобы справляться с недугом. Однако ведущая заявила, что не советует поклонникам бездумно принимать те же препараты.

По словам Бородиной, у каждого человека индивидуальный организм, который по-разному может реагировать на различные лекарства.

Звезда не исключила, что таким самолечением фанаты могут себе навредить.

Бородина одна воспитывает двух дочерей от разных браков. Первенец звезды Маруся родилась в союзе ведущей с предпринимателем Юрий Будагов. Пара поженилась в 2008 году и развелась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в браке Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым. В 2021-м ведущая развелась с предпринимателем. Бородина рассказывала, что тяжело переживала развод и даже обращалась к психологу.

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