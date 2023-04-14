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55 минут назад

Елена Валюшкина возмутилась критике ее имиджа

Газета.Ru

Актриса Елена Валюшкина прокомментировала в Telegram-канале критику ее образа на премьере фильма "Вызов".

Елена Валюшкина возмутилась критике ее имиджа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Валюшкина посетила премьеру в костюме с цветочным принтом, а также с яркой оранжевой сумкой и в зеленых каблуках.

Некоторым не понравился новый образ артистки. Они предложили найти стилиста звезды и "предать его анафеме (изгнанию)".

Недоброжелатели заявили, что Валюшкина похожа на певицу Любовь Успенскую, "решившую стать Леди Гагой".

Валюшкина возмутилась критике своей внешности.

"Ну, нельзя у нас чудить тетенькам в возрасте. Нельзя! Не сметь! Ишь, чего захотела! Кошелка старая! На лавочку! И сидеть там. Тихо", - иронизировала звезда.

Поклонники поддержали актрису, заявив, что она выглядела хорошо на мероприятии. "Да уж! За 40 все запрещено... Не дождутся! Не слушайте никого. Очень стильный образ", - заявила одна из подписчиц.

Фанаты отметили, что звезде просто завидуют.

Звёзды,Любовь Успенская,Елена Валюшкина,Стефани Джерманотта,
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