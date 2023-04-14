Виктория Боня купит Rolls-Royce более чем за 33 миллиона рублей

Телеведущая и блогер Виктория Боня планирует приобрести автомобиль Rolls-Royce новой модели, стоимость которого более трех десятков миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Звездач".

Боня была на презентации электрокара, который пока создают, и оформила заказ автомобиля. Его доставят телеведущей в следующем году.