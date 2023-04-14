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Телеведущая Виктория Боня купит автомобиль Rolls-Royce более чем за 33 миллиона рублей

Телеведущая и блогер Виктория Боня планирует приобрести автомобиль Rolls-Royce новой модели, стоимость которого более трех десятков миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Звездач".

Виктория Боня купит Rolls-Royce более чем за 33 миллиона рублей
© РИА Новости

Боня была на презентации электрокара, который пока создают, и оформила заказ автомобиля. Его доставят телеведущей в следующем году.

Виктория Боня решила купить машину модели Rolls-Royce Spectre, которая стоит 413 тысяч долларов, что больше 33 миллионов 700 тысяч рублей. У этого автомобиля нет стандартной комплектации: автомобиль персонализируют, отталкиваясь от того, чего хочет клиент.

Телеведущая Виктория Боня извинилась перед певицей Славой за обвинение в алкоголизме

Ранее Виктория Боня рассказала, как ее дразнили в школе.

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