Виктория Боня купит Rolls-Royce более чем за 33 миллиона рублей

Телеведущая Виктория Боня купит автомобиль Rolls-Royce более чем за 33 миллиона рублей
Телеведущая и блогер Виктория Боня планирует приобрести автомобиль Rolls-Royce новой модели, стоимость которого более трех десятков миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Звездач".
Боня была на презентации электрокара, который пока создают, и оформила заказ автомобиля. Его доставят телеведущей в следующем году.
Виктория Боня решила купить машину модели Rolls-Royce Spectre, которая стоит 413 тысяч долларов, что больше 33 миллионов 700 тысяч рублей. У этого автомобиля нет стандартной комплектации: автомобиль персонализируют, отталкиваясь от того, чего хочет клиент.