Егор Крид сделал предложение своей девушке

Певец Егор Крид часто ведет стримы и общается с поклонниками, во время одного из них он сделал неожиданное признание. 28-летний артист сделал предложение своей возлюбленной, передает Star Hit.

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"Это классная новость для вас. Я сделал предложение своей девушке. Да-да, чат. Больше не холостяк. Убираем десерт холостяка, теперь будет десерт женатика", — заявил исполнитель во время стрима.

Однако Крид не стал раскрывать личность своей девушки. Однако многие поклонники предположили, что ею стала блогерша Катя Толстопятова, которую два года назад заметили в компании артиста.