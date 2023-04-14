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1 час назад

Певец Егор Крид сделал предложение своей девушке

Мария Иглина

Певец Егор Крид часто ведет стримы и общается с поклонниками, во время одного из них он сделал неожиданное признание. 28-летний артист сделал предложение своей возлюбленной, передает Star Hit.

Егор Крид сделал предложение своей девушке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это классная новость для вас. Я сделал предложение своей девушке. Да-да, чат. Больше не холостяк. Убираем десерт холостяка, теперь будет десерт женатика", — заявил исполнитель во время стрима.

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Однако Крид не стал раскрывать личность своей девушки. Однако многие поклонники предположили, что ею стала блогерша Катя Толстопятова, которую два года назад заметили в компании артиста.

Ранее бывший муж Бородиной в ее юбилей сделал предложение другой.

Звёзды,Крид,
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