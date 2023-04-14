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Анна Семенович заявила, что до сих пор восстанавливается после кишечной инфекции

Певица Анна Семенович поделилась в беседе с mk.ru подробностями самочувствия после заражения кишечной инфекцией на Мальдивах.

Семенович заявила, что до сих пор восстанавливается после кишечной инфекции
© Газета.Ru

Семенович призналась, что «самое страшное уже позади», однако ее ждет длительное лечение. Артистка пьет пробиотики, чтобы восставить кишечник и наладить баланс в организме. По словам звезды, на это потребуется время. Певица выполняет предписания врача и не занимается самолечением.

Семенович добавила, что не знает, чем заразилась.

Музыкантка отметила, что недуг ей не испортил впечатление от Мальдив. Она объяснила, что очень устала из-за бешенного графика в Москве. Поэтому отпуск за рубежом помог ей выспаться и набраться сил.

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