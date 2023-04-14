Семенович заявила, что до сих пор восстанавливается после кишечной инфекции

Певица Анна Семенович поделилась в беседе с mk.ru подробностями самочувствия после заражения кишечной инфекцией на Мальдивах.

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Семенович призналась, что «самое страшное уже позади», однако ее ждет длительное лечение. Артистка пьет пробиотики, чтобы восставить кишечник и наладить баланс в организме. По словам звезды, на это потребуется время. Певица выполняет предписания врача и не занимается самолечением.

Семенович добавила, что не знает, чем заразилась.