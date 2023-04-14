Серябкина вышла на публику в "голом" топе и мини-юбке

Исполнительница в конце 2020 года вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию. Он ранее работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, он первым взял младенца на руки. Ольге Серябкиной удалось быстро восстановиться после родов. Звезда опровергала слухи, что ради похудения принимала таблетки. По словам артистки, она старается не переедать и не есть после шести.