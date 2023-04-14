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19 минут назад

Ольга Серябкина вышла на публику в "голом" топе и мини-юбке

Газета.Ru

Экс-солистка группы «Серебро» и певица Ольга Серябкина появилась на публике в красном откровенном наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Серябкина вышла на публику в "голом" топе и мини-юбке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ольга Серябкина вышла в свет в «голом» красном топе, легинсах, мини-юбке и полушубке. Образ завершили пестрые босоножки. Волосы ей уложили в аккуратный хвост.

Исполнительница в конце 2020 года вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию. Он ранее работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, он первым взял младенца на руки. Ольге Серябкиной удалось быстро восстановиться после родов. Звезда опровергала слухи, что ради похудения принимала таблетки. По словам артистки, она старается не переедать и не есть после шести.

Звёзды,Максим Фадеев,Ольга Серябкина,
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