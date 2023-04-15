Харламов откровенно рассказал про свою девушку

В сентябре 2021 года Гарик Харламов явил свету свою новую возлюбленную — на тот момент 28-летнюю актрису Катерину Ковальчук. Познакомились они на съемочной площадке сериала «Гусар», где у нее главная женская роль, а у него — мужская. И пока в Сети девушку называли копией Асмус, она выстраивала прекрасные отношения с мамой и даже дочерью юмориста. Пара выбрала тактику «личное не публичное»: не задаривала поклонников совместными фото и не комментировала открыто свои отношения. Возможно поэтому вскоре в медиапространстве поползли слухи, что Бульдог расстался со своей возлюбленной. Масла в огонь подлило и заявление юмориста в сентябре прошлого года о том, что он снова одинок.

Фото: Super.ru Super.ru

Спешим порадовать поклонников этой сладкой парочки: на самом деле у них все прекрасно. На днях Super побывал на съемках нового вечернего шоу Павла Воли. Мы первыми смогли оценить новый продукт ТНТ и, естественно, принести оттуда для вас эксклюзивный контент. Гостем премьерного выпуска «Шоу Воли» стал как раз Гарик Харламов (и не только он). В компании близкого друга Резидент Comedy Club расслабился и впервые разоткровенничался на тему отношений. В распоряжении Super оказались слова артиста, сказанные во время съемок. Он заявил, что в личной жизни у него все чудесно и рядом с ним самая замечательная девушка в мире.

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«Что с личной жизнью? Все замечательно. У меня есть девушка Катя. Она прекрасная, великолепная, замечательная и лучшая в мире»

Теперь-то мы понимаем, почему Катерина пришлась по вкусу будущей свекрови. Ведь с бывшей невесткой Кристиной Асмус у мамы Гарика натянутые отношения, а с нынешней пассией сына — сплошные милые фото в обнимку и обмен любезностями и лайками в соцсетях. Гарик также отметил на съемках, что сейчас вовсю кипит работа над новым сезоном сериала «Гусар», так что они с Катериной буквально круглые сутки вместе.