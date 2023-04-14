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Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила в своем Telegram-канале популярная телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она рассказала об образовавшемся в ее ноге тромбе.

Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем
© Мослента

«Информация для женщин-автолюбителей. Вы знаете, что если вы едете на большое расстояние и держите ногу на педали газа постоянно, в течение, например, четырех часов, то ваши вены могут не выдержать, и начнет образовываться тромб?» — обратилась Сябитова к подписчицам.

Так телеведущая описала произошедшую с ней неприятность. Она вовремя заподозрила неладное и обратилась к флебологу. Врач помог знаменитой свахе поправить здоровье.

Сябитова призвала фолловеров регулярно проходить диспансеризацию, чтобы не допустить подобного.

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