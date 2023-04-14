Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем
О проблемах со здоровьем сообщила в своем Telegram-канале популярная телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она рассказала об образовавшемся в ее ноге тромбе.
«Информация для женщин-автолюбителей. Вы знаете, что если вы едете на большое расстояние и держите ногу на педали газа постоянно, в течение, например, четырех часов, то ваши вены могут не выдержать, и начнет образовываться тромб?» — обратилась Сябитова к подписчицам.
Так телеведущая описала произошедшую с ней неприятность. Она вовремя заподозрила неладное и обратилась к флебологу. Врач помог знаменитой свахе поправить здоровье.
Сябитова призвала фолловеров регулярно проходить диспансеризацию, чтобы не допустить подобного.