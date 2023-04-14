Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем

«Информация для женщин-автолюбителей. Вы знаете, что если вы едете на большое расстояние и держите ногу на педали газа постоянно, в течение, например, четырех часов, то ваши вены могут не выдержать, и начнет образовываться тромб?» — обратилась Сябитова к подписчицам.