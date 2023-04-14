54-летняя Бондарчук снялась в кожаном мини-платье

У Светланы Бондарчук двое детей от брака с режиссером и актером Федором Бондарчуком: 32-летний сын Сергей и 24-летняя дочь Варвара. В мае 2012 года Сергей Бондарчук – младший женился на Тате Мамиашвили. В 2012 году у пары родилась дочь Маргарита, а в 2014 году – дочь Вера. Однако в 2018 году супруги развелись. Сама Светлана Бондарчук в 2020 году вышла замуж во второй раз за дизайнера Сергея Харченко. У Сергея Харченко от предыдущего брака осталась дочь Юнна.