Кардашьян опубликовала фото с детьми во время путешествия в Киото

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Ким Кардашьян путешествует по Японии с детьми. Снимками она поделилась в социальных сетях.

42-летняя звезда поделилась новыми снимками Норт с братьями, сестрами и кузиной Пенелопой. Вся семья путешествует по Японии, а новой точкой стал Киото. На фотографии Ким Кардашьян позирует в белом топе, синей шубе, джинсах и кроссовках. Образ дополнили синие очки. Дети позировали в образах в схожем стиле. На фотографиях бизнесвумен показала живописные пейзажи Японии, а также другие фрагменты из путешествия.