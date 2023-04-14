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55 минут назад

Ким Кардашьян опубликовала фото с детьми во время путешествия в Киото

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Ким Кардашьян путешествует по Японии с детьми. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кардашьян опубликовала фото с детьми во время путешествия в Киото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя звезда поделилась новыми снимками Норт с братьями, сестрами и кузиной Пенелопой. Вся семья путешествует по Японии, а новой точкой стал Киото. На фотографии Ким Кардашьян позирует в белом топе, синей шубе, джинсах и кроссовках. Образ дополнили синие очки. Дети позировали в образах в схожем стиле. На фотографиях бизнесвумен показала живописные пейзажи Японии, а также другие фрагменты из путешествия.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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