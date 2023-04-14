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45 минут назад

36-летняя Глюкоза показала фигуру в топе и велосипедках на тренировке

Газета.Ru

Певица Глюкоза опубликовала фотографию в спортивном костюме. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Глюкоза показала фигуру в топе и велосипедках на тренировке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя певица опубликовала видео, в котором позировала во время спортивной тренировки. В кадре она снялась в черном топе и шортах. Образ дополнили белые кроссовки. Волосы она собрала в высокий хвост и позировала без макияжа. Специально для подписчиков Глюкоза показала процесс тренировки на все тело.

Артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Глюкоза признавалась, что очень хочет в третий раз стать матерью и муж ее поддержал. Супруги обсуждали с дочерями этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года. В настоящее время старший ребенок Глюкозы строит музыкальную карьеру: 15-летняя Лидия выступает под псевдонимом ray.

Звёзды,Александр Чистяков,
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