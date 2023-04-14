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43 минуты назад

49-летняя Хайди Клум снялась в зеленом мини-платье с разрезами

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала фото в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум снялась в зеленом мини-платье с разрезами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя Хайди Клум выложила снимки со съемок нового выпуска шоу. Перед камерой она позировала в зеленом мини-платье с глубоким декольте и разрезами. Модели выпрямили волосы и сделали вечерний макияж.

У телеведущей четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила от своего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 17 лет, Йохану 16 лет, а Лу 13 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

С 2019 года Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе супермодели на 16 лет. Звезды впервые вместе вышли в свет, появившись на гала-ужине amfAR — американского фонда исследования СПИДа. В декабре 2018 года артист сделал предложение возлюбленной, а в 2019 году они тайно поженились. Пара не скрывает своих чувств к друг другу, супруги часто делятся романтичными снимками в соцсетях.

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