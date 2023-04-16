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38 минут назад

46-летняя Дана Борисова показала фигуру в купальнике

Мослентаиещё 1

Фигуру в купальнике показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова. Она опубликовала фото, снятое на одном из курортов Египта, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Борисова показала фигуру в купальнике
Фото: МослентаМослента

«Между Азией и Африкой на неделю», — подписала она публикацию.

Подписчики в комментариях восхитились фигурой телезвезды.

«Стройняшка. Идеальные пропорции», «Шикарная красавица», «Такая ладненькая фигура. Вы очень постройнели», «Классная фигура. Вы всегда на высоте, Дана».

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