Борисова показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова. Она опубликовала фото, снятое на одном из курортов Египта, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Между Азией и Африкой на неделю», — подписала она публикацию.
Подписчики в комментариях восхитились фигурой телезвезды.
«Стройняшка. Идеальные пропорции», «Шикарная красавица», «Такая ладненькая фигура. Вы очень постройнели», «Классная фигура. Вы всегда на высоте, Дана».