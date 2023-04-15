Возлюбленная Тимати подогрела слухи о помолвке

Теперь, когда журналисты и поклонники звездной парочки уже догадываются о том, что в семейном статусе знаменитостей грядут перемены, Валентина Иванова не упускает возможности подразнить аудиторию.
Впервые кольцо на безымянном пальце модель засветила на открытии Gucci Cafe — тогда слухи о помолвке еще не так активно обсуждали в Сети. А вчера вечером опубликовала снимок, на котором влюбленные держат друг друга за мизинцы. И это уже серьезно — мы-то знаем о сакральном значении этого жеста. На Руси мизинцы новобрачных связывали красной лентой, соединяя сердца брачующихся на всю жизнь. Да и без экскурса в историю ясно: за деловых партнеров мизинчиком не держатся.
Собственно, на том же снимке Валентина в очередной раз продемонстрировала подписчикам шикарное кольцо. Кстати, есть основания подозревать, что свадьба состоится уже скоро. Еще в начале года рэпер познакомил возлюбленную с семьей. После этого стало известно о близких отношениях Валентины с его дочерью, Алисой. А главное, об избраннице сына отзывается положительно его мама, Симона.