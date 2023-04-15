Возлюбленная Тимати подогрела слухи о помолвке

Теперь, когда журналисты и поклонники звездной парочки уже догадываются о том, что в семейном статусе знаменитостей грядут перемены, Валентина Иванова не упускает возможности подразнить аудиторию.

Фото: Super.ru Super.ru

Впервые кольцо на безымянном пальце модель засветила на открытии Gucci Cafe — тогда слухи о помолвке еще не так активно обсуждали в Сети. А вчера вечером опубликовала снимок, на котором влюбленные держат друг друга за мизинцы. И это уже серьезно — мы-то знаем о сакральном значении этого жеста. На Руси мизинцы новобрачных связывали красной лентой, соединяя сердца брачующихся на всю жизнь. Да и без экскурса в историю ясно: за деловых партнеров мизинчиком не держатся.

Super.ru