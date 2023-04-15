Звезда «Великолепного века» впервые показал фото новорожденного сына

В начале этого года актеры турецких сериалов во второй раз стали родителями. Младший сын Бурака Озчивита и Фахрие Эвжен, которого назвали традиционным турецким именем Керем, родился в стамбульской клинике.

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Мальчик потихоньку растет — родители уже могут оставлять его дома с няней, а сами — заниматься своими делами и даже успевают ходить на свидания. До сих пор звезды не публиковали ни одной фотографии с маленьким наследником, но теперь появился весомый повод.

На днях старшему сыну пары Карану исполнилось четыре года — без нескольких семейных фото на память тут не обойтись. На одном из кадров семейство оказалось в полном составе.

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