Брэдли Купер продает бунгало на пляже в Лос-Анджелесе за $2,4 млн

Американский актер Брэдли Купер выставил на продажу недвижимость в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.
48-летний Брэдли Купер решил продать бунгало, расположенное на пляже Венис-Бич в Лос-Анджелесе.
Актер приобрел одноэтажный дом площадью около 1500 квадратных футов с двумя спальнями, ванными комнатами и ухоженным задним двором за $1,1 млн в 2004 году. Теперь он хочет получить за него вдвое больше — $2,4 млн, поскольку сделал в нем дизайнерский ремонт.
Ранее Сьюки Уотерхаус вспомнила о расставании с Брэдли Купером. Модель встречалась с актером с 2013 по 2015 год, после чего тот закрутил роман с российской манекенщицей Ириной Шейк.
«Я была в депрессии. Постоянно читала о том, что его новая девушка гораздо красивее меня. Звучит глупо, но когда у тебя разбито сердце — это очень тяжело», — поделилась Уотерхаус в интервью с изданием The Sunday Times.