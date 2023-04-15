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1 час назад

Брэдли Купер продает бунгало на пляже в Лос-Анджелесе за $2,4 млн

Газета.Ru

Американский актер Брэдли Купер выставил на продажу недвижимость в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.

Брэдли Купер продает бунгало на пляже в Лос-Анджелесе за $2,4 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

48-летний Брэдли Купер решил продать бунгало, расположенное на пляже Венис-Бич в Лос-Анджелесе.

Актер приобрел одноэтажный дом площадью около 1500 квадратных футов с двумя спальнями, ванными комнатами и ухоженным задним двором за $1,1 млн в 2004 году. Теперь он хочет получить за него вдвое больше — $2,4 млн, поскольку сделал в нем дизайнерский ремонт.

Ранее Сьюки Уотерхаус вспомнила о расставании с Брэдли Купером. Модель встречалась с актером с 2013 по 2015 год, после чего тот закрутил роман с российской манекенщицей Ириной Шейк.

«Я была в депрессии. Постоянно читала о том, что его новая девушка гораздо красивее меня. Звучит глупо, но когда у тебя разбито сердце — это очень тяжело», — поделилась Уотерхаус в интервью с изданием The Sunday Times.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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