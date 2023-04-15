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Комик Илья Соболев рассказал, что в компаниях всех смешит его жена, а не он

В жизни, а не на сцене друзей смешит, как правило, жена комика Ильи Соболева Наталья, а не он сам. Об этом Соболев рассказал "U magazine".

Соболев рассказал, что в компаниях всех смешит его жена, а не он
© РИА Новости

По словам комика, ему повезло найти жену с отличным чувством юмора, которая в жизни "гораздо смешнее", чем он, а "в компаниях вообще просто праздник". Сам же Соболев на общих тусовках обычно в стороне.

Наталья Соболева раньше сильно ревновала мужа, однако с помощью работы над собой смогла многое изменить. Супруг же, по ее словам, не дает поводов сомневаться в своей верности.

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Илья и Наталья женаты с 2011 года, у них две дочери: София и Ева. Скоро у пары появится третий ребенок, сын.

Ранее "Рамблер" писал о главной проблеме современных комиков.

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