Соболев рассказал, что в компаниях всех смешит его жена, а не он

В жизни, а не на сцене друзей смешит, как правило, жена комика Ильи Соболева Наталья, а не он сам. Об этом Соболев рассказал "U magazine".

По словам комика, ему повезло найти жену с отличным чувством юмора, которая в жизни "гораздо смешнее", чем он, а "в компаниях вообще просто праздник". Сам же Соболев на общих тусовках обычно в стороне.

Наталья Соболева раньше сильно ревновала мужа, однако с помощью работы над собой смогла многое изменить. Супруг же, по ее словам, не дает поводов сомневаться в своей верности.

Илья и Наталья женаты с 2011 года, у них две дочери: София и Ева. Скоро у пары появится третий ребенок, сын.