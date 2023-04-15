Комик Андрей Бебуришвили рассказал, сколько будет стоить его свадьба
Юморист Андрей Бебуришвили планирует жениться и на свадьбу потратит около восьми миллионом рублей. Об этом он рассказал в шоу Comedy Club от 14 апреля.
Комик подчеркнул, что сыграть свадьбу в Москве очень дорого. Сейчас они с невестой выделяют на торжество в районе восьми миллионов рублей.
"Но без моего выступления — три", — пошутил Бебуришвили.
Молодожены планируют пригласить на праздник 150 человек. Имя избранницы и дату торжества Бебуришвили пока не раскрывает.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как готовится к свадьбе певица Татьяна Буланова.