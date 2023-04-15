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Комик Андрей Бебуришвили рассказал, сколько будет стоить его свадьба

Юморист Андрей Бебуришвили планирует жениться и на свадьбу потратит около восьми миллионом рублей. Об этом он рассказал в шоу Comedy Club от 14 апреля.

Андрей Бебуришвили рассказал, сколько будет стоить его свадьба
© Кадр из шоу Comedy Club

Комик подчеркнул, что сыграть свадьбу в Москве очень дорого. Сейчас они с невестой выделяют на торжество в районе восьми миллионов рублей.

"Но без моего выступления — три", — пошутил Бебуришвили.

Молодожены планируют пригласить на праздник 150 человек. Имя избранницы и дату торжества Бебуришвили пока не раскрывает.

Дочь Александра Малинина потратит на свадьбу миллионы

Ранее "Рамблер" рассказывал, как готовится к свадьбе певица Татьяна Буланова.

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