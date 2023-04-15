Гарик Харламов сообщил, что не расстался с Катериной Ковальчук

Слухи о том, что шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук расстались, не соответствуют действительности. Об этом Харламов рассказал в первом выпуске шоу Павла Воли на ТНТ.

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Шоумен сообщил, что в личной жизни у него все хорошо, а его девушка Катя "прекрасная, великолепная, замечательная и лучшая в мире".

Харламов и Ковальчук в отношениях с 2020 года. Они начали встречаться через месяц после того как юморист развелся с актрисой Кристиной Асмус.

Слухи о расставании Харламова и Ковальчук появились, когда осенью 2022 года Гарик Харламов заявил, что не хочет снова жениться. Одновременно с ним на светские мероприятия перестала приходить Катерина Ковальчук. Тем не менее в марте актриса показала, как празднует день рождения Харламова с ним и его матерью.