Софья Каштанова показала дочку

София Каштанова известна по сериалам “Полицейский с Рублевки” и “Психологини”.

Фото: Соцсети Соцсети

Не так давно она стала мамой во второй раз. На днях Каштанова показала, как выросла ее девочка.

Она разместила целую серию снимков со своими детьми и подписала “Бегу за детьми по-новому открывать мир”.

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Актриса призналась, что с того момента, как она стала мамой, она заново открывает для себя мир, много познает нового и учится у детей.

“Потому что нужно находит ответы на нескончаемые вопросы, размышлять, уметь объяснить то, о чем раньше и не задумывался, и делать это честно, ничего не скрывая. И мне так нравится смотреть на все через “детскую” призму. Хочется продолжать держать авторитет человека, который знает, что сказать в любой ситуации. Как, например, я могу пойти к своей маме до сих пор. Жизненную мудрость в интернете не найдешь”, – поделилась с подписчиками звезда на своей страничке в социальной сети.

Роды звезды проходили в Мексике, как и в первый раз. Там живет мама актрисы и ее отчим. Сама Софья тоже долгое время проживала в этой стране и считает ее второй родиной.

Актриса скрывала свою беременность, впрочем, также как и с первым ребенком. И о том, что стала мамой во второй раз она сообщила уже постфактум.