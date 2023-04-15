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30 минут назад

Софья Каштанова показала дочку

New Magazine

София Каштанова известна по сериалам “Полицейский с Рублевки” и “Психологини”.

Софья Каштанова показала дочку
Фото: СоцсетиСоцсети

Не так давно она стала мамой во второй раз. На днях Каштанова показала, как выросла ее девочка.

Она разместила целую серию снимков со своими детьми и подписала “Бегу за детьми по-новому открывать мир”.

Соцсети

Актриса призналась, что с того момента, как она стала мамой, она заново открывает для себя мир, много познает нового и учится у детей.

“Потому что нужно находит ответы на нескончаемые вопросы, размышлять, уметь объяснить то, о чем раньше и не задумывался, и делать это честно, ничего не скрывая. И мне так нравится смотреть на все через “детскую” призму. Хочется продолжать держать авторитет человека, который знает, что сказать в любой ситуации. Как, например, я могу пойти к своей маме до сих пор. Жизненную мудрость в интернете не найдешь”, – поделилась с подписчиками звезда на своей страничке в социальной сети.

Роды звезды проходили в Мексике, как и в первый раз. Там живет мама актрисы и ее отчим. Сама Софья тоже долгое время проживала в этой стране и считает ее второй родиной.

Актриса скрывала свою беременность, впрочем, также как и с первым ребенком. И о том, что стала мамой во второй раз она сообщила уже постфактум.

Напомним, что первого ребенка артистка родила в 2019 -м году. Малыш получил необычное для русского слуха имя -Джордж. Самое интересное, Каштанова продолжала сниматься будучи беременной. Ее положение никто не заметил, она мало поправилась. А вот кто отец детей актрисы, неизвестно. Ей приписывали романы с актером Артемом Семакиным, с создателем сериала “Полицейский с Рублевки” Ильей Куликовым. Но сама актриса однажды обмолвилась, что ее возлюбленный далек от кино и шоу-бизнеса.

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