Российские звезды, которых раскрутили родители

А почему бы нет?

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Алсу

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Карьера певицы началась в конце девяностых. На тот момент Алсу было всего лишь 15 лет. Отец девушки был вице-президентом нефтяной компании «Лукойл». Ралиф Сафин рашил направить талант дочери в нужное русло и предоставил ей целую команду продюсеров. Алсу узнали не только в России, но и в Европе после того, как она заняла второе место на песенном конкурсе «Евровидение» в 2000 году.

Алекса

Певица Алекса – дочь украинского бизнесмена Александра Чвикова. Любящий папа позаботился о будущем дочери. Девушка стала участницей четвертой «Фабрики звезд», где и началась ее слава. Там она закрутила роман с Тимати, за которым все пристально следили. Правда, дальше развиваться в шоу-бизнесе у Чвиковой не получилось. Вскоре о ней позабыли и вспоминали лишь как о «бывшей девушке Тимати». И только несколько лет назад она вновь дала о себе знать. Алекса вышла замуж за звездного фитнес-тренера, родила ему дочку и активно ведет личный блог в социальной сети. А вот на сцену молодая мама больше не стремится.

Влад Топалов

В начале нулевых большой популярностью пользовался музыкальный дуэт «Smash!», в состав которого входили два молодых и красивых парня – Влад Топалов и Сергей Лазарев. А создал данный дуэт, стал директором и продюсером отец Влада – Михаил Топалов. Так, Топалов хотел подвинуть своего сына в шоу-бизнес. Только вот больше внимание и славы досталось Лазареву. А Влад Топалов начал злоупотреблять запрещенными веществами и алкоголем, потом ему удалось уйти от пагубных привычек.

Александра Жулина

Родители Саши Жулиной имеют особое влияние в фигурном катании и шоу-бизнесе в целом. Тем более, отчим Саши – пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков. Грех не воспользоваться такими связями. Так, дочь фигуристов подалась в музыку. Девушка поет песни под псевдонимом «Алексия». А созданием ее музыкальных композиций занимается сам Максим Фадеев. Но это еще не все. Жулина изучает азы актерского мастерства в New York Film Academy, а также развивает собственный бизнес.

Нюша