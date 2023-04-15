Ида Галич показала фигуру в блестящем нижнем белье
Блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала фотографию в нижнем белье. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в соцсетях.
32-летняя Ида Галич выложила в социальных сетях откровенный кадр из спальни.
Звезда сфотографировала свое отражение в зеркале. На ней был комплект блестящего нижнего белья, а ее волосы были завернуты в полотенце.
По словам Галич, чтобы поддерживать себя в форме, она придерживается "более-менее правильного питания" и занимается спортом.
"Я ненавижу зал. Всеми фибрами души. Ненавижу тягать железо и т. д. Именно поэтому вы можете частенько увидеть меня на пилатесе, на йоге, на пилоне и раньше еще на боксе (но что-то здоровье пока не позволяет такие резкие движения и маневры совершать)", — рассказала она.
У Иды Галич есть 3-летний сын Леон от Алана Басиева. Вскоре после появления ребенка на свет они расторгли брак. После развода звезда состояла в отношениях со Стасом Круглицким.