Ида Галич показала фигуру в блестящем нижнем белье

"Я ненавижу зал. Всеми фибрами души. Ненавижу тягать железо и т. д. Именно поэтому вы можете частенько увидеть меня на пилатесе, на йоге, на пилоне и раньше еще на боксе (но что-то здоровье пока не позволяет такие резкие движения и маневры совершать)", — рассказала она.