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Ида Галич показала фигуру в блестящем нижнем белье

Блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала фотографию в нижнем белье. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в соцсетях.

Ида Галич показала фигуру в блестящем нижнем белье
© РИА Новости

32-летняя Ида Галич выложила в социальных сетях откровенный кадр из спальни.

Звезда сфотографировала свое отражение в зеркале. На ней был комплект блестящего нижнего белья, а ее волосы были завернуты в полотенце.

Газета.Ru

По словам Галич, чтобы поддерживать себя в форме, она придерживается "более-менее правильного питания" и занимается спортом.

"Я ненавижу зал. Всеми фибрами души. Ненавижу тягать железо и т. д. Именно поэтому вы можете частенько увидеть меня на пилатесе, на йоге, на пилоне и раньше еще на боксе (но что-то здоровье пока не позволяет такие резкие движения и маневры совершать)", — рассказала она.

У Иды Галич есть 3-летний сын Леон от Алана Басиева. Вскоре после появления ребенка на свет они расторгли брак. После развода звезда состояла в отношениях со Стасом Круглицким.

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