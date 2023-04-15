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57 минут назад

Ким Кардашьян опубликовала фотографию в крошечном бикини

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в соцсетях.

Ким Кардашьян опубликовала фотографию в крошечном бикини
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

42-летняя Ким Кардашьян выложила в социальных сетях кадр в крошечном бикини телесного цвета.

На фото, сделанном в ванной комнате, звезда предстала в раздельном купальнике с треугольным лифом и плавками с высокой посадкой.

Газета.Ru

"Я просто примеряю Skims (бельевой бренд Ким Кардашьян — прим. "Газеты.Ru"), плаваю и молюсь, чтобы дождь в Лос-Анджелесе не шел вечно", — говорится в подписи к публикации.

У Ким Кардашьян есть четверо детей от бывшего мужа, рэпера Канье Уэста: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. Чикаго и Псалм были рождены суррогатными матерями. В марте 2022 года Кардашьян и Уэст официально развелись после 8 лет брака.

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