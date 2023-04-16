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Алексей Макаров тайно женился на стюардессе

Актер Алексей Макаров откровенно рассказал о тайной свадьбе на стюардессе Полине. Брак пары длится более года.

Сын Любови Полищук тайно женился на стюардессе
© Runews24.ru

Как признается Алексей, женитьба изменила его жизнь и сделала лучше. Супругой актера стала девушка Полина. Возлюбленная Макарова работает стюардессой, рассказал актер в программе «Ты не поверишь!».

Между супругами большая разница в возрасте, Полина на 23 года младше Алексея. Недавно возлюбленные впервые появились на публике вместе.

Брак с Полиной стал вторым в жизни Макарова. До этого Алексей был женат на Виктории Богатыревой. От первого брака у актера есть 13-летняя дочь. Экс-возлюбленная артиста неоднократно упоминала, что Макаров не принимает участия в жизни дочери.

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