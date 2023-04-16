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2 часа назад

«Я тебя сейчас с балкона выкину»: Надя Ручка откровенно рассказала о двух изнасилованиях

Popcake.tv

Эффектная Надя Ручка — звезда «Блестящих». Правда, толпы поклонников и блеск софитов был в жизни артистки не всегда. До того, как попасть в популярную группу, Надежда прошла тяжёлый путь, в котором было всё: безденежье, обман, ужасные условия проживания, отказы и….даже изнасилования.

Надя Ручка откровенно рассказала о насилии в своей жизни
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В программе «Секрет на миллион» экс-блестящая честно рассказала о трагедии, которая случилась с ней дважды. Ужаснее всего было то, что виновники преступлений были знакомыми Нади, из-за чего факт случившегося приобретает более драматичные краски.

Дважды в своей жизни, ещё до карьеры в группе «Блестящие», девушка подверглась изнасилованию. Первый раз это случилось, когда она вернулась из Москвы на каникулы в родной город. Девушке было 18 лет, и она до безумия нравилась одному местному авторитету, который держал в страхе весь город. Надя общалась с парнем исключительно на дружеской ноте, но ему этого оказалось мало и тогда он решил получить желаемое силой.

«Я упиралась, как могла», — с болью рассказывала Ручка в передаче.

Спустя какое-то время аналогичная ситуация повторилась с другим знакомым Надежды, который воспользовался доверчивостью своей приятельницы и изнасиловал её.

«Я тебя сейчас с балкона выкину», — угрожал артистке мужчина.

Надя честно признаётся, что два изнасилования сломили её, она начала выпивать и вообще не видела смысла в дальнейшей жизни. Молодая и красивая певица даже думала о самоубийстве, потому что не могла справиться с травмой.

Поддержка близких помогла девушке пережить трагедию, и вскоре вся страна узнала ту самую Надю Ручку — яркую, харизматичную и талантливую.

Звёзды,Надя Ручка,
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